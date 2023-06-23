Tarihin ‘en varlıklı’ kafes dövüşü!

Dünyanın en zengin iki ismi, çok ilginç bir olayla gündeme geldi. Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, Twitter ve Tesla’nın sahibi Musk’ın kafes dövüşü teklifine “Varım” cevabını verdi. İlginç olayın perde arkasında Meta’nın kısa bir süre önce Twitter’a benzer bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığını açıklaması yer alıyor.

51 yaşındaki Musk ile 39 yaşındaki Zuckerberg arasındaki gerilim bu açıklama sonrası başladı. Musk aradığı fırsatı geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının mesajıyla buldu.

Kullanıcı, Uzakdoğu sporları ile ilgilenen Zuckerberg’i kısa bir süre önce Brezilya’da düzenlenen jiu-jitsu turnuvasında madalya kazanmasından dolayı tebrik ediyordu.

Bu mesajı gören Musk hemen şu tweeti attı: “Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım.” Tesla CEO’sunun tweet’inin ekran görüntüsünü alarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaşan ünlü isim, “Konumu gönder” diyerek Musk’a meydan okudu. Musk ise Zuckerberg’ün konum talebini, “Vegas, Octagon.

Rakibimin üzerine yatıp hiçbir şey yapmadığım, ‘The Walrus’ adını verdiğim harika bir hareketim var” şeklinde yanıtladı. Zuckerberg, 6 Mayıs’taki turnuva maçında UFC şampiyonu Alexander Volkanovski ile dövüşmüş; ünlü isim zaferini “Beni eğittikleri için öğretmenlerime teşekkürler” diye duyurmuştu.