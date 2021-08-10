Tartışmaların odağındaki New York Valisi istifa etti

Andrew Cuomo cinsel taciz suçlamalarının ardından New York valiliği görevinden istifa etti. Cuomo'nun yerine Vali yardımcısı Kathy Hochul atandı. Hochul, New York'un ilk kadın valisi oldu.

Valinin eski danışmanı istifaya götüren iddiaların fitilini ateşledi. Lindsey Boylan, bir internet sitesinde yayınladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.