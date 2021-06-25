Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Brüksel Ofisi'nde bir araya geldi.

TSİ 12.30 sıralarında başlayan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Tatar, KKTC Brüksel Temsilciliğinde, gazetecilere görüşmeye ilişkin açıklama yapacak.

Öte yandan Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önce AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres’in görüşme daveti üzerine, dün sabah Brüksel'e gitmişti.

Miçotakis'le sohbet

Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmek için gittiği Brüksel'de kaldığı otelde Yunan Başbakan Miçotakis ile görüşme yaptı.

Tatar, kaldığı otelde kahvaltı esnasında Miçotakis ile ayaküstü sohbet etti.