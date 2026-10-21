Tatil rezervasyonlarında sahte ilan riski: AB'den Booking.com'a soruşturma

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Avrupa Komisyonu, çevrim içi seyahat platformu Booking.com hakkında Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında soruşturma başlattı.

İncelemede, sahte ilanlar ve dolandırıcılık girişimlerine karşı alınan önlemlerin yanı sıra platformun şeffaflık uygulamaları değerlendirilecek.

Sahte ilanlara karşı alınan önlemler araştırılacak

Komisyon, Booking.com'un sahte konaklama ilanlarından doğabilecek riskleri ne ölçüde belirleyip değerlendirdiğini ve bunları azaltmak için yeterli adım atıp atmadığını araştıracak.

Sahte ilanlar ve yanıltıcı ödeme talepleri, kullanıcıların maddi kayba uğramasına ve kişisel bilgilerinin kötüye kullanılmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle incelemede, platformun kullanıcılarını bu tehlikelerden koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine odaklanılacak.

Kullanıcı verilerinin güvenliği de gündemde

Soruşturmanın bir diğer bölümünde, kişisel verilerin kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik güvenlik önlemleri ele alınacak. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan kimlik avı girişimleri ile sahte ödeme taleplerine karşı sağlanan korumanın yeterliliği incelenecek.

Soruşturma, ihlal kararı anlamına gelmiyor

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, dijital platformlara yasa dışı içerik ve faaliyetlerden kaynaklanan riskleri değerlendirme ve bunlara karşı uygun önlemler alma yükümlülüğü getiriyor.

Booking.com hakkında soruşturma açılması, şirketin kuralları ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Platformun yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, incelemenin sonucunda belirlenecek.