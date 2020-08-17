Tayland ekonomisi 1998'den bu yana en büyük daralmayı yaşadı

Tayland ekonomisinde resesyon ikinci çeyrekte derinleşti. Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Konseyi'nin yaptığı açıklamaya göre Tayland ekonomisi Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 daraldı. Bu, 1998'deki Asya krisinden bu yana görülen en büyük daralma olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler ise Tayland ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 13,3 daralmasını bekliyorlardı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle de GSYN geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 daraldı. Beklenti yüzde 11,1 daralma olacağı yönündeydi.



Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Konseyi, ikinci çeyrek verileri sonrasında 2020 yılının tamamı için daralma beklentisini yüzde 5-6'dan yüzde 7,3-7,8 aralığına çıkardı.