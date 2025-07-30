Tayland, Kamboçya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı

Tayland ve Kamboçya arasında Malezya'da varılan ateşkese rağmen, iki ülke arasındaki sınır hattında çatışmaların devam etmesi endişeleri artırdı. Tayland Dışişleri Bakanlığı, Salı günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına karşın Kamboçya güçlerinin zaman zaman saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bugün yayımlanan son açıklamada, Tayland mevzilerinin küçük silahlar ve el bombalarıyla hedef alındığı ve saldırıların gece boyunca devam ettiği belirtildi. Tayland tarafı, bu saldırıların "ateşkesin açık bir ihlali" olduğunu vurgularken, Tayland ordusunun anlaşmaya sadık kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Tayland Hükümeti Sözcüsü Jirayu Huangsab da gece yaşanan çatışmaları doğruladı. Huangsab, Tayland birliklerinin kontrolü elinde tuttuğunu ve "sınır hattındaki genel durumun Çarşamba sabahı itibarıyla normale döndüğünü" ifade etti. Kamboçya tarafı ise daha önce ateşkesi ihlal ettikleri yönündeki iddiaları reddetmişti.

28 Mayıs'ta başlayan çatışmalarda 43 kişi hayatını kaybetti

İki ülke arasında 28 Mayıs'ta başlayan ve beş gün süren yoğun çatışmalarda her iki taraftan en az 43 kişi hayatını kaybetmiş, sınır bölgesindeki 300 binden fazla sivil tahliye edilmek zorunda kalmıştı. Tayland, yaşanan sivil ve askeri can kayıpları nedeniyle Kamboçya'yı sert bir dille suçlarken, Kamboçya bu iddiaları reddetmişti.

Ateşkes anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in devreye girmesiyle, tarafların Malezya'da bir araya gelmesinin ardından 29 Temmuz Salı günü yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında sınır komutanlarının görüşmeleri Salı günü planlandığı gibi gerçekleşmiş ve tarafların asker takviyesi ya da hareketliliği durdurması yönünde karar alındığı açıklanmıştı. Ancak, Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maratee Nalita Andamo, daha önce yaptığı bir uyarıda, "Ateşkesin ilk günlerinde sınırdaki durum hala son derece kırılgan" ifadelerini kullanmıştı.