Tayland'da bir çocuk daha mağaradan çıkarıldı

10 Temmuz 2018

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan bir çocuk daha kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri çocukları mağaradan çıkarmak üzere başlattıkları tahliye operasyonunun 3. günününde bir çocuğu daha güvenle dışarı çıkarmayı başardı.

Mağaradaki çocuklarla antrenörlerini çıkarmak için üç gündür devam eden operasyonda çıkarılanlar için hazırlanan bir ambülansın mağarayı terk ettiği bildirildi.

Operasyon tamamlanmadan çıkarılanların sayısına dair bilgi verilmeyeceği açıklandığından yetkililer çocuğun kurtarıldığını doğrulamadı.

Böylece önceki gün, dün ve bugünkü operasyonlarda mağaradan toplam 9 çocuk kurtarılmış oldu.

Tham Luang Nang Non Mağarası'nda bulunan 3 çocuk ve antrenörünün de bugün dışarı çıkarılması bekleniyor.

Kurtarma çalışmalarını koordine eden Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, yerel saatle 10.00'da başlayan, 19 dalgıcın katıldığı operasyonun son safhasında geride kalan 4 çocuk ve antrenörlerinin dışarı çıkarılmasının amaçlandığını bildirmişti.

Vali Narongsak, "Eğer olağanüstü bir durum yaşanmazsa 4 çocuğun ve antrenörlerinin içeride onlara eşlik edecek doktor ve 3 deniz komandosuyla dışarı çıkarılmasını umuyoruz." demişti.

Narongsak operasyonun bu aşamasının önceki iki güne göre biraz uzun sürebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

Kaynak: AA