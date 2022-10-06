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Tayland'da çocuk bakımevine saldırı: 30'dan fazla ölü

Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan saldırganın henüz yakalanamadığını söyledi.

 