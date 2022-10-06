Tayland'da çocuk bakımevine saldırı: 35 ölü

Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 35 kişinin öldüğü bildirildi.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 35 kişi yaşamını yitirdi.

Silah ve bıçak kullanılan saldırıda yaralanan 12 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırganın daha sonra kendi eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söyledi.