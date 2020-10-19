Tayland'da göstericiler monarşiden reform istiyor

19 Ekim 2020

HİLAL SARI

Monarşi ile yönetilmekte olan Tayland’da çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan binlerce protestocu tarafından gerçekleşmekte olan kitlesel gösterilerde, polisin tazyikli su ve biber gazı gibi araçlarla aşırı güç kullandığı iddia ediliyor.

Nikkei’de yer alan haberde göstericilerin üç talebi olduğu belirtiliyor: Başbakan Prayuth Chanocha ve hükümetinin istifası, anayasal değişiklik ve monarşiye anayasa dahilinde reform yapılması.

Öte yandan ülkede dört basın kuruluşunun gösterilere ilişkin haberlerine yönelik otoritelerin soruştuma başlatmış olması, bazı gazetecilerin ise tutuklanması ülkedeki basın özgürlüğünün kısıtlandığına ilişkin endişeleri de yükseltiyor.

15 Ekim’de Başbakan Chanocha başkent Bangkok’ta olağanüstü hal kararı almış, çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı. Bangkok kentindeki ana ulaşım hatları kapatıldığı halde gösterilerin büyüdüğü belirtiliyor.