Tayland’dan ABD'ye sürpriz hamle! Yüzde 36’lık tarifeye rağmen ticareti genişletecek

Tayland, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalata yönelik açıkladığı yüksek gümrük vergilerine yanıt olarak, Washington’la ticaret hacmini artırma yönünde adım atacağını duyurdu.

Bangkok Post’un haberine göre, Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, Trump yönetiminin ülkesine uygulamaya başladığı yüzde 36’lık gümrük vergisine karşılık olarak yeni bir ekonomik strateji geliştirdiklerini açıkladı. Şinavatra, özellikle enerji, havacılık ve tarım sektörlerinde ABD’den ithalatı artırmayı planladıklarını bildirdi.

Tayland Maliye Bakanı Pichai Chunhavajira ise tarifelerin görüşülmesi amacıyla yakın zamanda bir heyetle birlikte ABD’ye gideceğini belirtti. Chunhavajira, ziyaretin amacı hakkında, “ABD hükümetine Tayland’ın sadece bir ihracatçı değil, aynı zamanda bir müttefik ve ekonomik ortak olduğunu anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan’da yaptığı açıklamada, ithal ürünlere yönelik temel gümrük tarifesini yüzde 10 olarak belirlediklerini ve bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulanacağını duyurmuştu. Bu çerçevede Tayland’a yüzde 36 oranında tarife getirilmişti.

Tayland’ın bu hamlesi, küresel ticaret dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, ülkeler arasında oluşan yeni stratejik ilişkilerin de sinyalini veriyor.