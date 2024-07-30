Taylor Swift etkinliğindeki bıçaklı saldırıda ölen çocuk sayısı üçe çıktı

İngiltere'nin Southport kentindeki bıçaklı saldırıda can kaybı artıyor. Merseyside polisi, saldırıda yaralanan üçüncü bir çocuğun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, "9 yaşındaki kız çocuğu bu sabah erken saatlerde hastanede hayatını kaybetti. Dün ölen çocukların 6 ve 7 yaşlarında kız çocukları olduğunu teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Bıçaklı saldırıda, 8 çocuğun daha yaralandığı ve bunlardan 5'inin durumunun kritik olduğu aktarılan açıklamada, olay sırasında yaralanan 2 yetişkinin de durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Gözaltındaki 17 yaşındaki zanlının sorgusu sürüyor.

Taylor Swift etkinliğine saldırı

İngiltere'nin Liverpool kentine yaklaşık 35, Manchester kentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Southport'ta öğle saatlerinde bir saldırganın, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi bıçakladığı açıklanmıştı.

Hart Caddesi'ndeki binada yaşanan olayın ardından bölgeye giden polis, şüpheliyi saldırıda kullandığı belirtilen bıçakla gözaltına almıştı. Görgü tanıkları, yaralıların arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu, olayın Amerikalı şarkıcı Taylor Swift temalı etkinlikte yaşandığını anlatmıştı. Saldırıda iki çocuk öldürülmüş, altısı ağır dokuz kişi yaralanmıştı.