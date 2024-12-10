Taylor Swift’in 21 aylık turnesinde hasılat rekoru! 149 konser verdi, Coldplay'i ikiye katladı

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 2023-2024 yıllarında 21 ay boyunca birçok ülkede 149 konser verdi. Swift'in Eras Tour turnesinin kazancı 2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Taylor Swift turnesi kapsamındaki ortalama konser bileti fiyatı 204 dolar olarak açıklandı.

Swift, 2 milyar dolarlık hasılatla tüm zamanların en yüksek kazancına sahip turnesini gerçekleştirmeyi başardı.

Coldplay’i ikiye katladı

Bugüne kadar listenin ilk sırasında halihazırda devam eden Coldplay’in Music of the Spheres World Tour turnesi yer alıyor. Bu turnenin hasılatı da 1 milyar doları geçti.

Üçüncü sırada ise Elton John’un 2022'de 940 milyon dolar gelirin elde edilen veda turnesi yer alıyor.

Öte yandan geçen yıl vizyona giren Eras Tour konser filmi de 261 milyon dolar gelir elde etti.