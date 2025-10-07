Taylor Swift'in yeni albümü gündem oldu! Videolarında yapay zeka izleri mi var?

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 3 Ekim'de yayımlanan "The Life of a Showgirl" albümünün tanıtım kampanyası kapsamında yapay zekâ kullandığı iddialarıyla gündeme geldi.

12 şarkıdan oluşan albüm için "hazine avı" temalı bir kampanya başlatan Swift, hayranlarının dünyanın farklı şehirlerinde (Paris, Londra, Melbourne gibi) yerleştirilen turuncu kapılardaki karekodları tarayarak albüme dair kısa videolara ulaşmasını sağladı.

Anlamsız yazılar ve doğal olmayan hareketler görüldü

Ancak Newsweek'in aktardığına göre, videolarda anlamsız yazılar, doğal olmayan hareketler ve hızla değişen objeler göze çarpınca, sosyal medyada yapay zekâ kullanıldığına yönelik eleştiriler yükseldi.

Swift'in cephesinden ise iddialara dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.