Taylor Swift'in yeni albümü gündem oldu! Videolarında yapay zeka izleri mi var?
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 3 Ekim'de çıkan "The Life of a Showgirl" albümünün reklam kampanyasında yapay zekâ kullandığı iddialarıyla gündeme geldi. Hayranların dünyanın farklı şehirlerindeki turuncu kapılarda karekodlarla eriştiği videolarda anlamsız yazılar ve yapay görsellerin fark edilmesi tartışma yarattı. Sosyal medyada Swift'e eleştiriler yöneltilirken, sanatçı cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
12 şarkıdan oluşan albüm için "hazine avı" temalı bir kampanya başlatan Swift, hayranlarının dünyanın farklı şehirlerinde (Paris, Londra, Melbourne gibi) yerleştirilen turuncu kapılardaki karekodları tarayarak albüme dair kısa videolara ulaşmasını sağladı.
Anlamsız yazılar ve doğal olmayan hareketler görüldü
Ancak Newsweek'in aktardığına göre, videolarda anlamsız yazılar, doğal olmayan hareketler ve hızla değişen objeler göze çarpınca, sosyal medyada yapay zekâ kullanıldığına yönelik eleştiriler yükseldi.
Swift'in cephesinden ise iddialara dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.