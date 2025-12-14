Taylor Swift'ten ekibine rekor ikramiye: Gözyaşlarına boğuldular

Taylor Swift, seyirci rekorları kıran 21 aylık "Eras" turnesinden 2 milyar dolarla döndü. Bol kazançlı turnenin ardından çalışanlarını ödüllendirmek isteyen 36 yaşındaki şarkıcı, 200 milyon dolara yakın bir kısmı sadece ekibine dağıttı.

Çalışanları ağlatan anlar

Turne kapsamında çekilen belgesele de yansıyan o anlarda çalışanlar duygusallaşırken, rekor ikramiyeden kamyon şoförlerinden dansçılara, ses teknisyenlerinden makyaj ekibine kadar tüm personelin yararlandığı öğrenildi.

Swift, ikramiyeleri "Minnettarlığım bir bankadan gelemez ama işte bu dolarlar sana" gibi ifadelerin yer aldığı, kişisel notlarla teslim etti.

Swift, kazancının bir kısmını da eski albümlerinin yayın haklarını geri almak için kullandı.