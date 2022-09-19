Tayvan, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 74 artçı şokla sarsıldı

Merkezi İklim Bürosunda (CWB) yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde depremin merkez üssü yakınındaki Hualien şehrinde 5,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Sarsıntı, dünkü 6,8'lik depremi izleyen 74'üncü, 5'ten büyük 6'ncı artçı şok oldu.

Tayvan'da dün merkez üssü Ada'nın güneydoğusundaki Taitung şehrinin 42,7 kilometre kuzeyindeki Çişang ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerin 7,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle binalar ve ulaştırma altyapısı hasar görmüştü.

1 kişi hayatını kaybetti

Afet Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, depremde şimdiye dek 1 kişi hayatını kaybederken, 164 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden kişinin, Hualien şehrinin Yuli ilçesinde çalıştığı çimento fabrikasında sarsıntıda devrilen makine parçasının altında kalan bir işçi olduğu kaydedildi.

Öte yandan Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı Hualien'de 29 ve Taitung'da 23 depremzedenin geçici sığınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

Merkezi hükümet depremde konutları hasar görenlere kişi başına 954 dolar afet yardımı, ağır yaralananlara kişi başına yaklaşık 8 bin dolar, ölü ve kayıp kişilerin ailelerine ise yaklaşık 25 bin dolar afet yardımı ödeneceği belirtildi.

Köprüler çöktü

Depremde Hualien'de Şiuguluan Nehri üzerindeki Gaoliao ve Luntien köprüleri çökerken Yuli Köprüsü'nde hasar meydana geldi.

Tayvan Demiryolları İdaresi (TRA), Dongli ilçesindeki tren istasyonunun çöken kubbesinin Hualien-Taitung treninin üzerine düştüğünü ve 6 vagonun raydan çıkmasına yol açtığını bildirdi. Raylardaki hasar nedeniyle istasyondaki tren seferlerinin durduruldu.

Taitun'un Çangbin ve Hualien'in Yuli ilçelerinin bağlayan 30 No'lu kara yolu, çöküntü ve çatlaklar nedeniyle kapatıldı.

22 bin 24 hanede elektrik kesintisi

Ekonomi Bakanlığı, depremin ardından Ada'da 22 bin 24 hanede elektrik kesintileri yaşandığını, altyapısı zarar gören 445 haneye hala elektrik sağlanamadığı bildirdi.

4 bin 842 hanede su kesintileri yaşanırken 1801 haneye hala su verilemediği kaydedildi.

Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde önceki gün 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Her iki depremin de Ada'nın ortasındaki dağlık bölgenin altından geçen, uzun süredir deprem üretmeyen fay hattının hareketlenmesinden kaynakladığı bildirildi.