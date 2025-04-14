Tayvan: ABD ile tarife görüşmelerinin ilk aşaması sorunsuz geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da imzaladığı kararnameyle, aralarında Tayvan’ın da bulunduğu 185 ülkeye çeşitli oranlarda yeni gümrük tarifeleri uygulanmasına karar verilmişti.

Tayvan’a getirilen yüzde 32 oranındaki vergi sonrası başlatılan müzakerelerin ilk aşamasına dair değerlendirmede bulunan Lai, “Bu süreci Tayvan ile ABD arasında yeni bir ticaret düzeni kurmak adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Taipei’de başkanlık ofisinde konuşan Lai, Tayvan’ın geçmişte de ekonomik krizleri fırsata çevirmeyi başardığını vurgulayarak, ülkesinin bu dönemde de dayanıklılık göstereceğini ifade etti.

Trump yönetimi, 9 Nisan’da Çin’e uygulanan vergi oranını yüzde 125’e çıkarırken, Tayvan da dahil olmak üzere misilleme yapmayan ülkelere uygulanan tarifeleri 90 gün süreyle askıya alma kararı almıştı.

Bu kapsamda ABD ve Tayvan arasındaki ilk tarife görüşmesi, geçen hafta Cuma günü yapılmıştı.