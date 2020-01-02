Tayvan genelkurmay başkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
Tayvan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in, helikopter kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.
Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de olduğu helikopter acil iniş yaptığı sırada kaza geçirdi.
UH-60M Black Hawk tipi askeri helikopterin içinde bulunan Shen Yi-ming ile birlikte 8 kişi hayatını kaybetti.
Arıza yapan helikopterin bir Taipei'de bulunan bir dağa acil iniş yapmak isterken kaza yaptığı bildirildi. Helikopterde 13 askerin bulunduğu açıklandı.
Helikopterin Taipei'de bulunan Songshan Hava Üssü'nden Yilan'a gitmek için havalandığı öğrenildi. Shen Yi-ming, Çin yeni yılı dolayısıyla teftiş yapma amacıyla bölgeye hareket etmişti.