Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.
Merkez, depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiğini açıkladı.
Kaynak: DHA