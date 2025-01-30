Tayvan'da deprem!
Tayvan'da ülkenin güneybatısındaki Çiayi ilinde sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin, 21 Ocak'ta aynı yerde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu açıklandı.
Tayvan'da sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan yapılan açıklamada, merkez üssü Çiayi şehrinin Dapu ilçesi olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
5,6 büyüklüğündeki depremin, 21 Ocak'ta Çiayi ilinin Dapu ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu aktarıldı. 21 Ocak'ta 6,4 büyüklüğündeki depremde şehir sarsılmış, maddi hasara yol açmış ve 27 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.