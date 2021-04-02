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Tayvan'da tren raydan çıktı: 4 ölü, 23 yaralı

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirlendi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.