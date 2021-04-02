Tayvan'da tren raydan çıktı: 48 ölü, 66 yaralı

Tayvan'ın doğusunda bir trenin kamyon ile çarpışıp tünel içerisinde raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre en az 48 kişi hayatını kaybetti ve 66 kişi yaralandı.

Tayvan itfaiyesinden yapılan açıklamada Taipei'den Taitung'a giden ve birçok turist ile geleneksel bir tatili birleştirerek uzun bir haftasonu tatili geçirmek için memleketine giden insanları taşıyan tren Hualien kenti yakınlarında raydan çıktı.

Trenin 490 yolcusu olduğu belirtilirken Tayvan medyasında yoğunluk nedeniyle birçok yolcunun ayakta seyahat etmek zorunda kaldığı ve bu yolcuların çarpmanın etkisiyle savrulduğu bilgisi yer aldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada trenin ilk dört kompartımanından 80 ila 100 arası kişinin kurtarıldığı ancak diğer kompartımanların "zarar gördüğü" ve onlara erişmekte güçlük yaşandığı ifade edildi.

Resmi haber ajansında yer alan haberde kamyonun "düzgün park etmediği" ve tren raylarına kaydığından şüphelenildiği ifade edildi.