Tayvan'dan Çinli şirketlere 330 ajanla baskın

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Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu koordinasyonunda 13 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 330 ajan yer aldı. Çeşitli noktalarda 64 adreste arama yapılırken, 114 kişinin ifadesine başvuruldu.

Soruşturma, Çinli şirketlerin yarı iletken ve diğer yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstermek amacıyla Tayvan'da yasa dışı personel temin ettiği ve gerekli izinler olmadan faaliyet yürüttüğü iddiaları üzerine başlatıldı.

Yetkililer, soruşturma kapsamında ACM Research Shanghai, Goke Microelectronics, Zhuhai CosMX Battery ve Actions Technology gibi şirketlerin de bulunduğunu açıkladı.

Nitelikli çalışanların peşindeydiler

Tayvanlı yetkililer, bazı Çinli şirketlerin yerel ya da yabancı şirket görünümü altında faaliyet göstererek düzenleyici onay almadan ofis açtığını ve teknoloji sektöründeki nitelikli çalışanları işe almaya çalıştığını öne sürdü.

Açıklamada, yapay zeka ve gelişmiş yarı iletken teknolojilerine yönelik küresel rekabetin hızlandığı bir dönemde yüksek teknoloji alanındaki insan kaynağının korunmasının stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Tayvan yönetimi son yıllarda benzer soruşturmaları artırırken, çip tasarımı başta olmak üzere yarı iletken sektörünün kritik alanlarında Çin yatırımlarına çeşitli kısıtlamalar uygulamayı sürdürüyor. Bu operasyonun da söz konusu denetimlerin son halkası olduğu değerlendiriliyor.