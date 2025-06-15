Tayvan'dan Huawei ve SMIC'e ihracat yasağı

Tayvan, Çin ile yaşadığı egemenlik gerilimi ve ABD'nin baskılarının etkisiyle, Çinli teknoloji devleri Huawei ve SMIC'e ihracat kısıtlaması getirdi. Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki şirket ve bazı iştiraklerinin “Stratejik Yüksek Teknoloji Malları Varlık Listesi”ne eklendiği bildirildi.

Washington yaptırım listesine almıştı

Bu listeye giren şirketlere, Tayvanlı üreticilerin kritik yarı iletken teknolojilerini içeren ürünleri ihraç etmesi yasaklanacak. Kararın, ABD'nin Çinli teknoloji firmalarına yönelik daha önce aldığı yaptırım kararlarıyla paralellik taşıdığı görülüyor. Washington, daha önce Huawei ve SMIC'i yaptırım listesine almıştı.

2023 yılında Huawei'in Mate 60 akıllı telefonlarında kullanılan 7 nanometrelik çip, SMIC tarafından üretilmişti. Bu durum, ABD'nin kısıtlamalarının etkinliğine dair tartışmaları beraberinde getirmişti.

İleri işlemci ihracatını durdurması talebi

Öte yandan ABD, Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin, Çinli firmalarla olan teknoloji paylaşımında rolü olabileceğinden endişe duyarak, şirketin ileri işlemci ihracatını durdurmasını talep etmişti.

Kanadalı TechInsights şirketi, TSMC'nin ürettiği bir yapay zeka çipinin, Huawei'e ait bir yapay zeka eğitim kartında kullanıldığını tespit etti. Bu gelişmenin ardından TSMC'nin ihracat kontrollerini sıkılaştırdığı ve ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyar dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.