'Tayvan'ı bedava savunmak aptallık' diyen Trump döneminde Çin-ABD ilişkileri nasıl olacak?

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, katılımcı olduğu bir forumda, Tayvan'ı kullanarak Çin'e zarar vermeye çalışmanın 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini belirtti. "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarlarının merkezi ve Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelidir. Eğer yanlış ele alınırsa iki ülke arasında çatışmayı ve cepheleşmeyi tetikleyebilecek en tehlikeli kıvılcım olabilir" diyen Fıng, Tayvan Boğazı'nda barışı ve istikrarı korumanın yolu hakkında görüş bildirdi.

'Tek Çin' ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'nin hükümlerine sözde ve eylemde bağlı kalmanın bölgede barışı sağlamanın tek yolu olduğunun altını çizen Büyükelçi, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkmak olduğunu vurguladı. Büyükelçi'nin sözleri, ABD'de Donald Trump'ın 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Çinli bir yetkilinin iki ülke ilişkilerine dair yaptığı ilk değerlendirme oldu.

Trump, Tayvan konusunda pazarlığa açık

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, Tayvan konusunda pazarlığa açık tutumuyla biliniyor. İlk başkanlık döneminde Tayvan konusunda başta Çin'e karşı cepheleşmeci bir tavır izleyen Trump, daha sonra Çin liderliğiyle müzakerelerinin ardından konuyu gündeme taşımamayı tercih etmişti.

Trump, yeni dönemdeki Tayvan politikasına dair henüz herhangi bir açıklama yapmasa da temmuzda Bloomberg ile yaptığı söyleşide, "Tayvan'ı bedavaya savunmanın aptallık olacağı" değerlendirmesinde bulunmuştu... Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.