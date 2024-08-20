Tayvanlı şirketten Elon Musk X'ine 61 milyon dolarlık dava

Tayvanlı teknoloji şirketi Wiwynn, Elon Musk'ın X'i devralmasının ardından 120 milyon dolarlık faturasını ödemediği iddiasıyla X'e 61 milyon dolarlık dava açtı.

Geçen hafta Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde açılan davaya göre, Wiwynn, şirketin 2014'te Twitter'a özel bilişim ürünleri sağlamak için yapılan bir satın alma anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ediyor.

'Ödemeler aniden durdu'

Business Insider'ın haberine göre şirket, Musk'ın sosyal medya devini devralmasının hemen ardından, Kasım 2022'de Twitter'ın Wiwynn'e yapılan tüm ödemeleri aniden durdurduğunu ve tamamlanmış ürünler için ödeme talebine yanıt vermediğini belirtiyor.

120 milyon dolarlık parça

Wiwynn, Twitter'ın mevcut siparişlerini tamamlayabilmek için 120 milyon dolar değerinde parça biriktirdiğini, Twitter'ın bu parçalar için sorumluluk üstlendiği varsayımıyla hareket ettiğini söyledi.

Musk'ın devralmasının ardından personel azaltan ve bulut harcamalarını kesmeye başlayan Twitter, bu eylemler için sorumluluk kabul etmeyi veya Wiwynn'in şirkete iletişim kurma girişimlerine yanıt vermeyi reddetti.

61 milyon dolarlık zarar iddiası

Şikayete göre, Wiwynn 59 milyon dolarlık bileşenleri iptal edebildi ya da ödemesini geri alabildi. Ancak hala 61 milyon dolarlık bir zarar var. Dava da bunun için açıldı.

Wiwynn davasının yanı sıra Musk, 128 milyon dolarlık ödenmemiş tazminatlar nedeniyle eski CEO Parag Agrawal da dahil olmak üzere birçok eski Twitter yöneticisi tarafından açılan davalarla da karşı karşıya.