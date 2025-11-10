Tecavüz skandalını ortaya çıkaran İsrailli başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi intihar girişiminde bulundu

İsrail ordusunun eski askeri başsavcısı Tümgeneral Yifat Tomer-Yerushalmi, Sde Teiman askeri hapishanesinde bir Filistinli esire tecavüz ve işkence görüntülerini sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından ev hapsine alınmıştı.

Uyku hapı ile intihar girişimi

Pazar sabahı evinde baygın halde bulunan Tomer-Yerushalmi’nin, aşırı dozda uyku hapı aldığı ve intihar girişiminde bulunduğu açıklandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan eski savcının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

“Hayatı güllük gülistanlık değil”

Polis Komiseri Danny Levy, Tomer-Yerushalmi’nin intihar girişimini doğrulayarak, “Hayatı güllük gülistanlık değil” ifadesini kullandı. Levy, “Eğer suçlamalar doğruysa, bu durum ordunun itibarını ve askerlerin davranışlarını doğrudan etkiler” dedi.

Pasaportuna el konulacak

İsrail basınına göre, polis mahkemeden Tomer-Yerushalmi’nin pasaportuna el konulmasını ve ev hapsi koşullarının hastanede de sürdürülmesini talep etmeye hazırlanıyor. Yetkililer, başsavcının soruşturmayı engelleme girişiminde bulunabileceğinden endişe ediyor.