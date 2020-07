Tecrit önlemleri geri dönüyor

14 Temmuz 2020

HİLAL SARI

COVID-19 vaka sayıları dünyanın neredeyse her bölgesinde hızla artmaya devam ediyor. Ancak bu sefer aralarında Hindistan, Avustralya, İsrail, Güney Afrika gibi büyük ekonomilerin de yer aldığı birçok ülke tedbiri elden bırakmamak adına mart ve nisan aylarında dünya genelinde birçok ülkede uygulanan tecrit önlemlerini tekrar uygulamaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise dün yaptığı açıklamada, COVID-19 pandemisinin “çok, çok ve çok daha kötüleşebileceği” uyarısında bulundu. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu: “Açıkça söyleyeyim, birçok ülke yanlış yönde ilerliyor. Virüs halkın bir numaralı düşmanı olmaya devam ediyor.” DSÖ Genel Sekreteri eğer bu pandeminin bitmesinin tek yolu olan temel mücadele unsurları - test, temas takip, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları - takip edilmezse pandeminin çok daha kötleşeceği konusunda uyardı. Dünya genelinde 13 milyonu aşan vaka sayıları sadece son beş günde 1 milyon arttı ve pandemi 600 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Peki şu anda hangi ülke ne gibi tecrit önlemlerini yeniden uygulamaya başladı?

HİNDİSTAN’da vaka sayısı 900 bine yaklaşıyor ve birçok eyalette yeniden tecrit uygulanmaya başladı. Son bir haftadır her gün 30 bine yakın vaka açıklayan dev ekonomide tam bir tecrit uygulanmasa da Cemmu ve Keşmir bölgesi de dahil, birçok yerel yönetim milyonlarca nüfusa sahip büyük kentlerde bölgesel karantinalar uygulamaya yeniden başladı.

AVUSTRALYA’da en büyük nüfusa sahip ikinci eyalet Victoria, yeni 191 vaka açıklanmasının ardından Melbourne ve bir diğer bölgede karantina uygulamasına geri döndü. Çarşamba başlayacak ve altı hafta sürecek tecrit önlemleri kapsamında sadece market alışverişi ve egzersiz yapmak için evden çıkılabilecek. Ülkede ayrıca Vicortia ve New South Wales eyaletleri arası sınır 100 yıl sonra ilk kez tekrar kapatıldı.

İSRAİL’de vaka sayılarındaki artış nedeniyle barlar ve etkinlik salonları yeniden kapatıldı ve yer yer mahallelerin tamamına karantina uygulanıyor. Kabine spor salonları ve havuzların yeniden kapatılmasını da tartışıyor. Batı Şeria’da karantina süresi uzatılırken, Dünya Sağlık Örgütü ülkenin Avrupa genelinde en yüksek günlük vaka artışının görüldüğü üçüncü ülke olduğunu söyledi.

KOSOVA’da İslam otoriteleri vaka sayılarındaki artış nedeniyle camilerdeki ibadetlere yeniden sınırlama getirdi. 10 dakikayla sınırlanan namaz vakitlerinde camilerde 50’den fazla kişi bulunamayacak. 65 yaş üstü ve 16 yaş altı ise camide değil evinde ibadet edecek. Son hafta 200 yeni vaka açıklanan ülkede camiler iki ay önce yeniden açılmıştı. Bugüne kadar 5 bine yakın vaka ve 101 ölüm görüldü.

HONG KONG’da haftalarca vaka görülmemesinin ardından 30 ila 50 arası yeni vakalar görülmesi sonrası dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi yeniden yasaklandı ve ülkede iç hat uçuşlara COVID-19 testi zorunluluğu getirildi. Geçtiğimiz günlerde vakaların yeniden artışa geçmesi nedeniyle okulların da yeniden kapatılacağı açıklanmıştı.

GÜNEY AFRİKA’da pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yine ülke genelinde maske zorunlu hale getirildi ve alkol satışı tekrar yasaklanarak geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Alkol satışlarındaki yasağın nedeni açıklamalara göre ev içi şiddet, alkollü araç kullanma gibi gelişmelerin sağlık sistemlerine yük olması. Ülkede vakalar son dört gündür 10 binin de üzerinde artıyor ve toplam can kaybı 4 bine yaklaştı. Ülke Afrika kıtasındaki vakaların yüzde 40’ını barındırıyor ve devlet hastanelerinde ekipman ve oksijen kısıtları yaşanmasından endişe ediliyor.

İSPANYA’da Katalonya bölgesinde yetkililer pazar günü 200 bin vatandaşın evden çıkmaması talimatını verdi ve 21 Haziran’da biten karantinanın ardından ilk kez tecrit talimatı verilmişti. Ancak 28 bin 400’den fazla can kaybı yaşanan ülkede yerel mahkeme ‘yasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle tecrit önlemini askıya aldı.

BİRLEŞİK KRALLIK: Galler hariç tüm krallıklarda (İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda) maske zorunlu hale getirildi. Şu anda ülkede market ve mağazalarda da maskenin zorunlu olup olmaması tartışılıyor.

Latin Amerika’da tecrit yok, vaka çok



Latin Amerika genelinde vakalar ABD ve Kanada’nın toplamını geçti. BREZİLYA, dün itibariyle ABD’yi de geçen Latin Amerika vakalarının yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Ancak kendisi de COVID-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Jair Bolsorano tecrite karşı. Rio ve Sao Paolo’daki bar ve restoranlar geçen hafta açıldı. Ülkede iki sağlık bakanı Bolsonaro ile uzlaşamayıp görevinden ayrıldı. MEKSİKA’da da sıkı tecrit önlemi uygulanmıyor ve can kayıpları 35 bini aşarak pandemiden en fazla etkilenen dördüncü ülke konumuna geldi. 130 milyon nüfuslu ülkedeki COVID-19 can kayıpları İtalya’yı geçmiş oldu.

ABD: Rekor artışa rağmen Disney kapılarını açtı



ABD’de durum dünyadan biraz daha farklı. Ülkede günlük vaka artışları neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. 12 Temmuz’da 66 bin 500 yeni vaka ile yeni bir rekor daha kırıldı. Ancak Florida’da 15 bin vaka ile New York’un 10 Nisan'daki 12 bin 847’lik rekorunun kırılmasına rağmen, eyaletteki Disneyland tema parkı dün kapılarını ziyaretçilere açtı. Şirketten yapılan açıklamada maske, sosyal mesafe ve hijyen kriterlerine sıkı sıkıya bağlı olunacağı belirtilse de, Teksas Tıp Derneği’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırmada tema parklar en yüksek bulaşma riskinin olduğu günlük faaliyetler arasında gösteriliyor. Hızlı normalleşende vaka artıyor ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, Kaliforniya, Florida ve Teksas eyaletlerinde görüldüğünü söylemişti. Bu eyaletler normalleşme sürecine de en hızlı geçen eyaletler arasındaydı. New York’ta ise dört ay aranın ardından dün ilk kez COVID-19 ölümü gerçekleşmediği duyuruldu.