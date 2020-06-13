Tecrit yetmez, yaygın maske kullanımı şart

13 Haziran 2020

Hilal SARI

Birleşik Krallık’ta Cambridge Üniversitesi ve Greenwich Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre tecrit önlemleri COVID-19 salgınında ikinci dalgayı engellemek için tek başına yeterli olmayacak ve dünya genelinde maske kullanımı bulaşıcılığı kayda değer oranda azaltacak. Araştırmanın direktörlerinden Richard Stutt “Analizlerimiz toplumda derhal ve evrensel çapta yüz maskesi kullanımına geçilmesini destekliyor” diyor. Araştırmaya göre ev yapımı maskeler bile kamuoyunda yeterince insan tarafından kullanıldığı takdirde bulaşıcılığı ciddi oranda düşürebilir.

Piyasalar 1 günlüğüne ‘gerçekçiydi’

Marttaki dipten 21 trilyon dolar değerlenen küresel hisse piyasaları New York Times’ın deyimiyle “bir günlüğüne gerçekçiydi.” Perşembe günü yüzde 5’in üzerinde düşüşler yaşayan Wall Street öncülüğünde küresel hisse piyasalarından 2 trilyon dolar silindi. Perşembe günü Dow Jones yüzde 7’ye yakın, S&P 500 yüzde 6’ya yakın ve Nasdaq yüzde 5’in üzerinde düşüşle kapandı.

‘İyileşme yavaş olacak’

Societé Generale Başekonomisti Michala Marcussen, Bloomberg’e dün yaptığı açıklamada ‘iyileşmenin çok yavaş olacağını’ belirterek Fransa’daki test/takip uygulamalarını ve maske giyilmesine ilişkin düzenlemeleri örnek gösterdi.

Marcussen “Çoğu ekonomist iyileşmenin yavaş olmasını bekliyor. Çok düşük faiz ortamında olsak da borcumuzu sonsuza kadar artıramayız. İnsanlar COVID-19 kapmaktan korktuğu sürece davranışlarında ciddi bir değişim olması kaçınılmaz” dedi. Barclays Ekonomik Araştırmalar Direktörü Christian Keller ise “İkinci dalga durumunda devlet destekleri aynı güçte olur mu şüpheliyim. Bazı gelişmekte olan ülkelerin durumu endişe verici” dedi.

ABD’den Çin’e yönelik yasa tasarısı



Piyasaları genelde olumsuz etkileyen ABD-Çin geriliminde dün yeni bir gelişme daha oldu. Demokrat ve Cumhuriyetçi iki ABD'li senatör, Başkan Donald Trump'ın ABD teknolojisini çalan Çin'i daha sistematik olarak cezalandırmasına yönelik bir yasa tasarısı sundular. Tasarı, başkanın ABD'ye ait hayati önemdeki ticari sırları çalan yabancı şirketler ve bireylere ekonomik yaptırım da dahil ceza uygulaması konusunda da yetkili kılacak.