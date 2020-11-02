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'Tedbirler işe yararsa sınırlamalar 10 gün sonra gevşetilebilir'

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, son açıklanan koronavirüs tedbirlerinin işe yaraması durumunda mağazalar için sınırlamaların 10 gün sonra gevşetilebileceğini açıkladı.

'Tedbirler işe yararsa sınırlamalar 10 gün sonra gevşetilebilir'
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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs salgınının yayılma hızının önümüzdeki 10 günde yavaşlaması halinde mağazalar için uygulamaya konmuş olan sınırlamaların gevşetilebileceğini söyledi.

Ancak Sağlık Bakanlığı danışmanı Jean-Francois Delfraissy daha önce yaptığı açıklamada, karantina tedbirlerinin Aralık'tan önce kaldırılmalarının muhtemel olmadığını söylemişti.

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