Teknoloji CEO’larından Biden’a destek

04 Kasım 2020

Deniz KILINÇ

Son 11 yıldır teknoloji piyasasında görülen boğa hareketine paralel olarak orantısız gelir elde eden şirketlerin büyük bir çoğunluğunun ABD Başkanı Donald Trump’a karşı tavır aldığı ve Demokratlara destek verdiği görüldü.

Trump’ın pandemide ABD’deki iş gücünü desteklemek için yabancı uyruklu çalışanlara getirdiği kısıtlamalar teknoloji şirketlerini etkilemiş ve ABD Başkanı ile şirketler arasındaki gerilimi yükseltmişti. Kaliforniya ve Washington gibi teknoloji merkezi eyaletler uzun bir süredir Demokrat adaylara destek verirken, Trump’ın göç, ticaret, iklim değişikliği ve son olarak pandemi politikaları, şirketlerin ABD Başkanı’na yönelik antipatisini arttırdı. Üst düzey teknoloji şirketlerinin yanı sıra, kar amacı gütmeyen Center for Responsive Politics organizasyonu internet sektörü çalışanlarının yüzde 98’inin bağışlarını Demokrat adaylara yaptığını açıkladı.

Yazılım şirketi Asana CEO’su Dustin Moskovitz, Demokrat kampanyalarına 24 milyon dolar bağış yaparken, bulut iletişim hizmet platformu Twilio CEO’su Jeff Lawson ve eşi Erico Lawson 7 milyon dolar bağışladı.

En yüksek piyasa değerine sahip şirketler kapsamında ise en yüksek bağış miktarı 5 milyon dolarla Netflix CEO’su Reed Hastings’den geldi. Trump’ın pandemi döneminde düzenlediği seçim rallileri sebebiyle ülke genelinde 30 bin kişinin virüse yakalandığı ve yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiği bir raporun yayınlanmasına tepki olarak Hastings, Twitter’de yaptığı bir paylaşımda, “Ralliye katılmak serbest olsa da, Trump ve yönetimi gerçek anlamda Amerikalıları öldürüyor” dedi.

Bu süreçte en çok bağış Siyasi Eylem Komiteleri’ne (Politics Action Committee/PAC) yapılırken, Khosla Ventures kurucusu Vinod Khosla her bir senato PAC’ine 1 milyon dolar bağış yaptı. Sequoia Capital risk sermayedarı Michael Moritz senato PAC’lerine 1.5 milyon dolar ve sonuçların yakın seyrettiği eyaletlerde Demokratları destekleyen Pacronym organizasyonuna 1.5 milyon dolar destek verdi. Girişim hızlandırma programı Y Combinator ortak kurucusu Jessica Livingston, Demokratlara dijital ve teknoloji desteği veren Tech for Campaign organizasyonuna 5 milyon dolar bağış yaptı.

Emekli olan teknoloji yöneticileri arasında ise en yüksek bağış, eski Google CEO’su Eric Schmidt ve eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer’dan geldi. Schmidt, Biden’ı destekleyen süper PAC Future Forward USA’e 6 milyon dolar destek verirken, Ballmer da silah reformuna yönelik çalışan Biden ve kongre üyelerini destekleyen Everytown for Gun Safety organizasyonuna 7 milyon dolar bağış yaptı.