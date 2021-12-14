Teknoloji devi kanser ilacı üretecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kanser ilacı geliştirmeye başlayacağını duyurdu.

Samsung’un biyoteknoloji şirketi Samsung Biologics, ilaç geliştirme sürecinde İngiliz şirket AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.

Samsung tarafından yapılan açıklamada, ilaç üretimi ve geliştirilmesi sürecinde şirketlerin Mayıs 2021’de yaptıkları anlaşmanın ileri taşındığı belirtilirken, anlaşmanın 380 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Mayıs ayında Samsung ve AstraZeneca tarafından yapılan anlaşmanın 331 milyon dolar değerinde olduğunun altı çizilirken, anlaşmanın daha da büyütüldüğü vurgulandı.

Şirketin gelecek yıldan itibaren AstraZeneca'nın uzun COVID-19 tedavisinde etkili olan antikor kombinasyonu AZD7442 ile birlikte bir kanser ilacı üretmeye başlayacakları kaydedildi.