Teknoloji devi tek bir maille 30 bin çalışanı işten çıkardı

Teknoloji devi Oracle, yapay zeka altyapısına daha fazla yatırım yapmak için 30 bin çalışanı işten çıkarma kararı aldı.

ABD, Hindistan, Kanada ve Meksika başta olmak üzere pek çok bölgeyi kapsayan işten çıkarmalar, geçtiğimiz salı günü bir e-posta ile duyuruldu. Çalışanlar doğrudan 'Oracle Yönetimi'nden aldıkları tek maille işten çıkarıldıklarını öğrendi. Mailin ardından Hindistan'daki 12 bin Oracle çalışanı ile yollar ayrıldı.

İstihdamda yüzde 18 küçülme

2025'te 162 bin çalışanı bulunan Oracle, işten çıkardığı çalışanlara gönderdiği e-postada kararın geniş kapsamlı organizasyonel değişim nedeniyle alındığını, bu değişimin de yapay zeka veri merkezi yatırımlarıyla bağlantılı olduğunu bildirdi.

Teknoloji devinin bu kararı beklentileri aşan, şirket gelirlerinde yüzde 22'lik artış yaşadığı son çeyrek finansal sonuçlarının ardından geldi. Şirket, ocak ayında 50 milyar dolarlık borç ve öz sermaye toplasa da hisseler yıl başından bu yana yüzde 25 değer kaybetti. Analistlere göre 30 bin kişiyi kapsayan bu dev işten çıkarma, şirkete 10 milyar dolarlık ek nakit yaratabilir.