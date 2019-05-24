Teknoloji devleri Huawei ile bağlarını koparıyor!

24 Mayıs 2019

DIŞ HABERLER

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen hafta, telekomünikasyon ekipmanlarını dış ticaret yasağı listesine eklemesinin ardından yabancı rakiplerin, teknolojileri ve servislerinin engellenmesi bağlamında “ulusal ekonomik acil durum” ilan etmesi, ticaret savaşlarını teknoloji bağlamında yeniden dünya gündemine oturttu. ABD hükümetinin söz konusu kararının ardından Silikon Vadisi’nin dev şirketlerinden de buna paralel adımlar gelmeye başladı. Küresel teknoloji devleri Huawei ile bağlarını koparmaya başladı.

İlişkileri askıya alan tedarikçi listesi uzuyor ABD Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını mevcut telekom ağını koruyabilmesi ve akıllı telefon yazalımlarını güncelleyebilmesi 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Ancak birçok şirket Huawei ile ilişkilerini askıya almak için harekete geçti.

»Google ilk hamle yapan şirket. Google, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldı.

» Amerikan yonga üreticileri Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi dev teknoloji şirketleri, Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariki sağlamayacaklarını açıkladı.

» Microsoft’un eklendiği liste uzamaya devam ediyor.

»ARM de Huawei ile olan işleri askıya aldı. İngiltere merkezli çip tasarımcısı ARM, çalışanlarına Huawei ve bağlı kuruluşları ile ‘tüm aktif sözleşmeleri, desteği ve bekleyen sözleşmeleri’ durdurma talimatını verdi. ARM’nin tasarımları dünya çapında birçok mobil cihazda kullanılan işlemcilerin temelini oluşturuyor. Birçok telefon ve tabletteki işlemciler, ARM komut setini kullanıyor. Bununla birlikte bazı 5G baz istasyonları ve sunucular da ARM temelli.

»Panasonic de ABD’nin Huawei ile ticarete sınırlamalar getirme kararı sonrasında, belirli parçaların Huawei Technologies’e sevkiyatını durdurdu. Şirket yaptığı açıklamada, ABD’nin uygulamaya koyduğu yasak çerçevesinde Huawei ve 68 bağlı ortaklığı ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Panasonic açıklamasında, Huawei’ye sevkiyatı durdurulan parçaların yüzde 25 veya daha fazla ABD orjinli teknoloji veya metaryel kullanılan parçalar olduğunu belirtti.

» Lumentum Holdings, Huawei’ye tüm sevkiyatını durdurdu. Optik parça üreticisinin geçtiğimiz çeyrek dönem içinde gelirinin yüzde 18’i Huawei kaynaklı.

» Qorvo Inc., Huawei’ye sevkıyatının durdurmasının ilk çeyrek gelirine 50 milyon dolarlık darbe vuracağı tahmininde bulundu. 31 Mart’ta sona eren mali yılda, şirket gelirinin yüzde 15’ini Huawei’den elde etmişti.

» Analog Devices şirketinin CEO’su Vincent Roche, önceki gün yaptığı açıklamada yakın bir gelecekte Huawei’ye mal satmayacaklarını duyurdu.

» Toshiba Corp., Huawei’ye verdiği malların Amerikan ürünleri içerip içermediğini kontrol amacıyla sevkıyatını durdurdu.

»Inphi Corp., Huawei’nin karalisteye alınması nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir beklentisini düşürdü. Şirketin satışlarının yüzde 18’ini Huawei oluşturuyor.

HUAWEI 'BÜYÜK BİR DARBE ALABİLİR’ UYARISI

Analistler bu durumun uzun sürmesi durumunda, Huawei’nin ‘aşılamaz’ bir darbe yiyeceği uyarısı yapıyor. Huawei’nin Çin’de 30, ABD’de ise 20’den fazla büyük tedarikçisi bulunuyor. ABD’nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak Mart 2018’de Çin’den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı. Ticaret savaşı, geçen aylarda durulma sinyalleri verse de son günlerde telekom devi Huawei ile ilgili yapılan açıklamaların ardından yeniden alevlenmişti.