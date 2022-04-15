Teknoloji devlerinde karantina alarmı

Çin'in yeniden yükselen koronavirüs vakaları ile mücadele etmek için kısıtlamalar getirmesi otoban ve limanlarda tıkanıklıklara yol açarken, süreçte hareket alanı kısıtlanan çok sayıda işçi ve fabrika hükümetin yeniden açılma kararı almasını bekliyor. Bu durum, küresel zincirde arz sıkınlarına yol açıyor.

Apple'ın bazı ürünlerinin nakliyesinde Çin'in koronavirüs kısıtlamalarının sürmesi halinde gecikme yaşanabileceği belirtiliyor. Analistler, Dell ve Lenovo için de bu tehlikenin mevcut olduğunu ifade ediyor.

Apple'a ürün sağlayan Pegatron, Shanghai ve Kunshan'daki fabrikalarında faaliyetleri durdurma kararı aldığını açıklarken, tedarik zinciri uzmanları bu tesislerin iPhone 13, iPhone SE ve diğer modellerin üretiminde yer aldığını söyledi.

Tüm dünyada Apple'ın bilgisayar modeli Macbook'ların neredeyse dörtte üçünü üreten Quanta Computer da operasyonları durdurma kararı almış, analistler bu durumun teslimatları ciddi şekilde etkileyeceğini ifade etmişti.

Tesla üretime yeniden başlıyor

Öte yandan Tesla'nın da Şanghay fabrikasında üç hafta ara verdiği üretime 18 Nisan'da yeniden başlamaya hazırlandığı bildirildi.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Pudong bölgesindeki Shanghai fabrikası, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla kentte tecrit uygulamalarının yürürlüğe sokulmasıyla 28 Mart'ta geçici olarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Fabrikada üretime yeniden başlama planının yerel yetkililerin onayını aldığı fakat nihai kararın kentteki salgının gidişatına bağlı olarak değişebileceği kaydedildi.