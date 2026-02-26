Teknoloji krizinde kritik adım: Çin'den Nvidia'ya sınırlı izin!

Küresel yapay zeka devi Nvidia, Washington ve Pekin hattındaki teknoloji savaşlarının gölgesinde bir sevkiyat onayı aldı.

Şirket, ABD hükümetinden sınırlı miktarda H200 yapay zeka çipini Çin'e ihraç edebilmek için gerekli lisansı aldığını duyurdu.

Nvidia tarafından yapılan açıklamada, söz konusu lisansın oldukça katı kurallara bağlandığı belirtildi. Sevkiyatın gerçekleşebilmesi için ürünlerin ABD makamları tarafından denetlenmesi ve yüzde 25 oranında gümrük vergisine tabi tutulması gerekiyor.

Nvidia Finans Direktörü Colette Kress, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çinli müşteriler için küçük miktarlarda H200 ürünleri ABD hükümeti tarafından onaylandı, ancak henüz gelir elde etmedik ve ithalatın Çin'de kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

50 milyar dolarlık hacme ulaşabilir

ABD'nin ileri teknoloji kısıtlamalarına rağmen Çin, Nvidia için vazgeçilmez bir pazar olma özelliğini koruyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Çin yapay zeka çipi pazarının önümüzdeki yıllarda 50 milyar dolarlık devasa bir hacme ulaşabileceğini öngörüyor.

Yerli üretim vurgusu ve stratejik "fren"

Nvidia her ne kadar lisans almış olsa da, Çin cephesinde rüzgar yerli üretimden yana esmeye devam ediyor. Pekin'in geçtiğimiz aylarda bazı teknoloji firmalarından H200 siparişlerini geçici olarak askıya almalarını talep ettiği iddia edilmişti.

Ayrıca Pekin'in yerli yapay zeka çiplerinin kullanımını artırmaya yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.