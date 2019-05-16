Teknoloji şirketleri enerji devlerini alt etti!
Piyasa değeri açısından dünyanın en değerli 10 şirketi listesinde, enerji şirketlerinin yerini teknoloji almaya başladı. 2018’de ilk 10’da hiçbir enerji şirketi yer almazken, 10 şirketin yedisi teknoloji şirketlerinden oluştu.
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