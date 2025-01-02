Teknoloji şirketleri zenginlerin servetine servet kattı!

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin 2024 sonuçları, dünyanın en varlıklı kişilerinin zenginliklerini geçen yıl katladığını ortaya koydu. Dünyanın en zengin 500 kişisinin varlıklarında 1,5 trilyon dolarlık artış gerçekleşti.

Bloomberg HT'nin haberine göre zenginler listesinde teknoloji şirketlerinin sahiplerinin fazlalığı dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen sekiz teknoloji şirketinin kazandı 600 milyar doları geçti. 1,5 trilyon dolarlık artışın yüzde 43'lük bölümü teknoloji şirketlerinin sahiplerinden oluştu.

Teknoloji şirketlerinin sahiplerinin zenginleşmesinde, ABD teknoloji hisselerindeki güçlü yükselişin etkisi oldu.

Tesla, Meta ve Nvidia dahil 'Muhteşem Yedili' denen teknoloji şirketleri 2024'te yüzde 24 değer kazandı

Musk'un serveti katlandı

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın hükümette görev verdiği Elon Musk'un Tesla Inc., SpaceX ve xAI dahil şirketleri değer kazandı.

Musk, servetini yıl başından bu yana 213 milyar dolar artırarak 442,1 milyar dolara çıkardı.

Trump'ın zaferinin Bitcoin'i hareketlendirmesinin de etkisiyle Binance Holdings'in yöneticisi Changpeng Zhao'nun serveti yüzde 60 artarak 55 milyar dolara çıktı.

Coinbase Global Inc.'in kurucu ortağı Brian Armstrong'un net serveti yüzde 50'den fazla artarak 11,1 milyar dolara ulaştı.