Teknoloji ve sanayi devleri Trump’ın yemin töreni için 'bağış yarışı'nda!

Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi için düzenlenecek yemin törenine yönelik bağışlar hız kesmeden devam ediyor. ABD’nin önemli şirketlerinden Boeing ve Google, Trump’ın 20 Ocak 2025’te gerçekleşecek töreni için kurulan fona 1’er milyon dolar bağışta bulunduklarını duyurdu.

Havacılık devi Boeing, BBC News’e yaptığı açıklamada, “ABD Başkanlık Açılış Komitelerini destekleme geleneğimizi sürdürüyoruz. Son üç başkanlık açılışı için de benzer katkılarda bulunmuştuk” dedi.

Google’ın küresel hükümet işleri ve kamu politikası başkanı Karan Bhatia, “2025 başkanlık açılışı için YouTube'da canlı yayın desteği ve ana sayfamızdaki bağlantı ile törene katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağışçı listesi genişliyor

Trump’ın töreni için bağış yapanlar arasında teknoloji devleri Meta, Amazon ve Uber’in yanı sıra petrol üreticisi Chevron da yer alıyor. Otomobil sektöründen Ford, General Motors ve Toyota da 1’er milyon dolarlık bağışlarla dikkat çekti.

Büyük gün: 20 Ocak

Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci döneminin başlangıcını simgeleyen yemin töreni, 20 Ocak’ta gerçekleşecek. Şirketlerin törene olan ilgisi, hem Trump yönetimi hem de Amerikan iş dünyası arasındaki güçlü bağları bir kez daha gözler önüne seriyor.