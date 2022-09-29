Tekstil devi tasarrufa gidiyor

Dünyanın en büyük ikinci tekstil perakende şirketi H&M, artan girdi maliyetleri, yavaşlayan tüketim harcamaları ve Rus pazarından çıkmasından dolayı üçüncü çeyrekte beklentilerin altında kâr açıkladıktan sonra maliyetlerinde 2 milyar İsveç kronu (177 milyon dolar) büyüklüğünde tasarruf yapma planını açıkladı.

İsveçli şirketin haziran ile ağustos arasındaki üçüncü çeyreklik finansal dönemdeki vergi öncesi kârı geçen yılın aynı dönemindeki 6.09 milyar İsveç kronundan 689 milyon krona (60.9 milyon dolar) düştü. Refinitiv'in beş analistle yaptığı anketteki medyan kâr tahmini 2.98 milyar İsveç kronuydu.

Şirket, maliyet tasarrufunu nerede yapacağı konusunda detay vermedi ancak bu tasarrufların faydasının 2023'ün ikinci yarısında hissedilebileceğini açıkladı.

Şirketin hisseleri yüzde 3 düştü.

İsveçli şirket, Rus pazarından çıkmasının tek seferlik maliyetinin 2.1 milyar İsveç kronu olduğunu temmuzda açıklamıştı.