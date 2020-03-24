Tekstilden de sipariş iptal haberleri gelmeye başladı

24 Mart 2020

Hilal SARI

Türkiye, Brezilya, Bakistan ve Bangladeş gibi ülkelere tekstil makinesi ihraç eden ABD’li bir şirket, şu anda siparişlerin iptal edildiğini, bu nedenle ya kepenk kapatacaklarını ya da büyük işten çıkarma yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

ABD’nin West Virginia eyaletinde yayın yapan yerel gazete The Register Herald’a konuşan makinesi üreticisi Appalachian Electronic Instruments (AEI) Genel Müdürü Gary McComas, Türk bir şirketin salgın nedeniyle tekstil makinesi siparişini iptal ettiğini belirterek “70 bin dolarlık bir ‘sevkiyat anında ödeme’ olarak anlaşılmış sipariş üzerinde çalışıyorduk. Türk bir şirket 9 Nisan’a kadar salgın nedeniyle kapalı olduğundan siparişi iptal etti” diyor ve ekliyor, “Bu salgın başladığından beri tüm pazarlarımızda çok karşılaştığımız bir durum. Şirketler sermaye harcamalarını kısıyor nakit sıkıntısından dolayı.” Müşterilerinin kendisine ödeme yapmadığını belirten McComas “Benim nakit rezervim yok. Ya kepenk indireceğim ya işçi çıkartacağım bu durumda” diyor.

McComas, işlerinin ağırlıklı olarak tekstil makine inşa olduğunu belirterek “Dünyadaki neredeyse her parça denim ve içindeki iplik, bizim ekipmanımızdan geçiyor” diyor.

Batılı perakendeciden Bangladeş’e 1,5 milyar dolarlık sipariş iptali

Sipariş iptaline ilişkin haberler dünyanın her tarafından geliyor. Avrupalı ve ABD’li perakendeciler de Bangladeş’e verdikleri 1,5 milyar dolar değerinde giyim eşyası siparişini iptal etmiş. Bloomberg’de yer alan habere göre, Aralarında Primark’ın ve düşük bütçeli moda ürünleri zinciri Associated British Foods’un (ABF) da bulunduğu ABD’li ve Avrupalı şirketler, koronavirüs salgınının talepte yarattığı şokun ardından Bangladeş’ten gelecek 1,5 milyar dolar değerinde giyim eşyası siparişini iptal etti.