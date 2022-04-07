Tel Aviv'de silahlı saldırı: 2 ölü

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Polis bölgede saldırganın bulunması için çalışma başlattı. İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı ve çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

İsrail polisinin yaptığı açıklamada olayın "terör saldırısı" olduğunun kesinleştiği ve saldırganın bulunması için "bölgede kapsamlı arama çalışmalarının başlatıldığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri ve bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli öldü, Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı ortaya çıktı.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.