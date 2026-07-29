Telegram'ın kurucusu Durov hakkında uluslararası arama kararı

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FSB, Telegram yönetiminin Rusya'daki terör ve sabotaj eylemlerinin koordinasyonunda kullanılan kanal ve botları kaldırmadığını belirterek Durov hakkında "terör faaliyetlerine yardım" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve uluslararası arama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna istihbarat servisleri ile terör ve aşırılık yanlısı örgütlerin, Telegram'daki çok sayıda kanal, sohbet grubu ve botu Rusya'da sabotaj ve terör saldırıları, toplu katliamlar ve siber dolandırıcılık faaliyetlerini hazırlamak ve koordine etmek amacıyla kullandığı belirtildi.

Erişim engeli ve para cezası

Rusya'da, Telegram'a bir süre önce erişim engeli getirilirken, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları da verilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Telegram'ın yeniden tam kapasiteyle çalışmasına ilişkin temasların sürdüğünü, ancak şirket temsilcilerinin bu süreçte yeterince aktif davranmadığını söylemişti.

Telegram, Rusya'nın en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.