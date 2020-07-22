Telegraph: B. Krallık'ın Brexit ticaret anlaşması umutları yok olmaya yakın
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği ile Brexit sonrası için bir ticaret anlaşması imzalanacağına dair umutları, müzakerelerde ilerleme sağlanması için Başbakan Johnson'ın işaret ettiği nihai tarih olan Temmuz sonu gelirken, yok olmaya yaklaştı.
The Telegraph gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırılan haberine göre Birleşik Krallık hükümeti, AB ile bir ticaret anlaşması olmayacağını öngörüyor, ancak sohbaharda yeni bir tur görüşme yapılması halinde "temel" konulara yönelik bir anlaşmaya ulaşılması hala mümkün görünüyor.
Birleşik Krallık hükümeti, AB ile ticaretin Brexit geçiş dönemi sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kuralları temelinde gerçekleştirilmesini bekliyor.