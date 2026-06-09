Telekom devinin satışı için el sıkışıldı: 20,4 milyar Euro'luk tarihi anlaşma

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Fransa telekomünikasyon sektöründe dengeleri değiştirecek dev bir satın alma anlaşmasına imza atıldı.

Ülkenin önde gelen operatörlerinden Bouygues Telecom, Free ve Orange, rakipleri SFR'yi Altice France'tan toplam 20,4 milyar Euro karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Söz konusu işlemle Fransa telekom pazarındaki büyük oyuncu sayısının dörtten üçe düşmesi bekleniyor.

SFR'nin hisseleri üç operatör arasında paylaşılacak

Yaklaşık iki ay süren görüşmelerin ardından taraflar arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmaya göre SFR hisselerinin yüzde 42'si Bouygues Telecom'a, yüzde 31'i Free'ye, yüzde 27'si ise Orange'a geçecek.

Satın alma süreci kapsamında SFR'nin bireysel mobil ve ev interneti müşterileri üç şirket arasında paylaşılacak.

Şirketin kurumsal faaliyetlerinin yönetimi ise tamamen Bouygues Telecom tarafından devralınacak.

Rekabet kurumlarından onay beklenecek

Fransa telekom sektöründeki büyük birleşme hamlesi, rekabet üzerindeki olası etkileri nedeniyle Fransa ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) düzenleyici kurumların incelemesine tabi olacak.

Anlaşmanın yasal engeller nedeniyle tamamlanamaması ihtimaline karşı tarafların, sorumluluğa bağlı olarak 100 milyon Euro ile 2 milyar Euro arasında değişen tazminat maddeleri üzerinde uzlaştığı belirtildi.

Sektör temsilcileri, Avrupa Komisyonu'nun geçmiş yıllarda pazardaki oyuncu sayısını azaltan birleşmelere daha mesafeli yaklaştığını ancak İngiltere ve İspanya'daki son örneklerin ardından yaklaşımında değişiklik sinyalleri verdiğini değerlendiriyor.

Devrin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor

Anlaşmaya ilişkin nihai imzaların yılın ikinci yarısında atılması planlanıyor.

Düzenleyici kurumların onay süreçlerinin ardından devir işlemlerinin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.