Telekom şirketleri, teknoloji devlerini şikayet etti

Avrupalı telekom şirketleri, büyük teknoloji şirketleri AB parlamenterlerine şikayet ettiler. İnternet altyapısının büyütülmesi maliyetine büyük teknoloji şirketlerinin daha fazla katkı vermelerinin sağlanmasını istediler.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica ve Vodafone CEO'ları AB parlamernterlerine Financial Times'ta yayınlanan açık bir mektup ile seslendiler. Telekom şirketlerinin yöneticileri, internet altyapısına milyarlarla euro yaırımın getirdiği yükün büyük teknoloji şirketleri ile orantılı bir şekilde paylaşılması gerektiğini savundular.

Mektupta, "Yasa yapıcıları, yatırım yükünün orantılı şekilde paylaşılmasını sağlayacak AB seviesinde kurulları acil olarak hayata geçirmeye çağrıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Telekom şirketlerinin mektubunda, video gösterimi, canlı yayın, oyun ve sosyal medya platformlarının internet ağlarındaki trafiğin yüzde 70'ınden fazlasını oluşturduğu da vurgulandı.