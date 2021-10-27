Temsilciler Meclisi'nden Biden'a 'Türkiye' mektubu

Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a yazdıkları mektupta Türkiye'nin 40 yeni F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın alacağı hakkındaki haberlerden "derin endişe duyduklarını" belirttiler.

Reuters'ta yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi üyeleri mektupta, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında Türkiye'nin Rusya'dan ek bir S-400 füze savunma sistemi alacağını açıklamasının ardından, hasım gibi davranmaya devam eden anlaşma müttefiğimize ABD'de üretilmiş uçaklarımızı yollayarak ulusal güvenliğimizi riske atmayı göze alamayız" ifadelerine yer verdi.

25 Ekim tarihli mektup Cumhuriyetçi temsilci Nicole Malliotakis ve Demokrat temsilci Carolyn Maloney'nin inisiyatifiyle hazırlandı.

Türkiye'nin ABD'ye 40 yeni Lockheed Martin F-16 uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için teklifte bulunduğu belirtilmişti.