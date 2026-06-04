Temsilciler Meclisi'nin İran kararına Trump'tan sert tepki

ABD Temsilciler Meclisi'nin İran'a yönelik saldırıların sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etmesinin ardından, Donald Trump sert tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oylamayı "anlamsız" olarak nitelendirdi. İran ile müzakerelerin kritik bir aşamada sürdüğünü belirterek, savaş yetkilerinin sınırlandırılması yönünde oy kullanan 4 Cumhuriyetçi ve Demokratları eleştirerek, "Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar" dedi.

"Gösteriş meraklıları"

Trump, Demokratların'Trump Delilik Sendromundan' beslediğini öne sürerek, "Ülkemizin başarısız olmasını, bana yeni bir zafer kazandırmaktan daha çok tercih ediyorlar" dedi. Tasarıya destek veren dört Cumhuriyetçi üye için de "Onlar gösteriş meraklısı! Kendilerinden utanmalılar" ifadelerini kullandı.

4 Cumhuriyetçi'den Trump'a İran resti

Tasarı, 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyu ile kabul edilirken, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson savaşının sona ermesi yönünde oy kullanmıştı.

Söz konusu tasarının Senatodan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek ancak Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.