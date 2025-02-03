Temu, Shein ve Amazon... Çin'den gelen paketler mercek altında! AB harekete geçti

Avrupa Birliği (AB), Çin'den yapılan ithalatı denetlemek amacıyla e-ticaret platformlarını daha fazla yükümlülük altına almayı planlıyor. Temu, Shein ve Amazon Marketplace gibi online satış platformları, tehlikeli veya yasadışı ürünlerden doğrudan sorumlu tutulabilecek.

Financial Times’ın ulaştığı taslak teklife göre, önerilen gümrük reformları kapsamında platformlar, mallar AB'ye ulaşmadan önce veri paylaşmak zorunda kalacak. Bu düzenleme, yetkililerin paketleri daha etkin incelemesini ve kontrol etmesini amaçlıyor. Reform girişimi, özellikle Asya'dan Avrupa'ya gönderilen tehlikeli ve sahte ürünlerin artışıyla ilgili kaygılar nedeniyle gündeme geldi.

Platformlar ithalatçı olacak

Mevcut sistemde internet üzerinden mal alan tüketiciler ithalatçı olarak kabul ediliyor. Ancak önerilen değişiklikler yürürlüğe girerse bu sorumluluk online perakendecilere geçecek. Taslak metinde şu ifadelere yer veriliyor: "Güvenli olmayan, sahte veya başka bir şekilde uyumlu olmayan ürünlerin artan hacmi, tüketiciler için ciddi güvenlik ve sağlık risklerine yol açmakta, çevre üzerinde sürdürülemez bir etkiye sahip olmakta ve meşru işletmeler için haksız rekabeti körükleyerek farklı sektörlerdeki rekabet gücü üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır."

Çin'den gelen ürünler yük oluşturuyor

AB verilerine göre, 2024 yılında 4,6 milyar düşük değerli paket ithal edildi. Bu rakam, 2022'ye kıyasla dört kat artış gösterdi. Bu ithalatın yüzde 90'ından fazlası Çin'den gerçekleşirken, yetkililer bu yoğun trafiğin sürdürülemez bir yük oluşturduğunu belirtti.

Vergi ve gümrük muafiyeti kalkıyor

Yeni düzenlemelere göre, e-ticaret platformları "ilgili gümrük vergisi ve KDV'yi tahsil etmek" ve ürünlerin AB standartlarına uygunluğunu sağlamakla yükümlü olacak. Ayrıca 150 Avro’nun altındaki ürünler için gümrük vergisi muafiyeti kaldırılacak ve tüm mallar gümrük kontrolüne tabi tutulacak.

Taslağa göre 27 AB ülkesinin gümrük verileri merkezi bir havuzda toplanacak ve yeni bir merkezi AB Gümrük Otoritesi (EUCA) kurulacak. Belgenin nihai hali 5 Şubat'ta yayımlanmadan önce değişikliklere uğrayabilir.