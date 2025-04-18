Temu ve Shein'den ABD'ye zam uyarısı! Yeni vergiler fiyatları artıracak

Çin merkezli iki büyük hızlı moda perakendecisi Temu ve Shein, ABD’nin Çin ithalatına yönelik yeni gümrük vergileri nedeniyle fiyat artışına gidileceğini duyurdu. Şirketler, bu gelişme sonrasında ABD’li müşterilerin önümüzdeki haftalardan itibaren zamlı fiyatlarla karşılaşabileceğini açıkladı.

Donald Trump yönetiminin Çin menşeli ürünlere yönelik getirdiği ve yüzde 145'e kadar çıkabilen ithalat vergileri, söz konusu şirketleri doğrudan etkileyecek. Ayrıca Trump’ın, 800 doların altındaki ithalatlarda gümrük vergisi alınmamasını sağlayan “de minimis” muafiyetini kaldırma kararı da bu iki firma için ek maliyet anlamına geliyor. Söz konusu muafiyet, düşük maliyetli e-ticaret ürünlerinin ABD’ye kolay girişini mümkün kılıyordu. Uygulama 2 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

Shein'den açıklamada

Shein tarafından yapılan açıklamada, “Küresel ticaret kuralları ve tarifelerdeki son değişiklikler nedeniyle işletme giderlerimiz arttı. Kaliteden ödün vermeden sevdiğiniz ürünleri sunmaya devam etmek için 25 Nisan 2025 tarihinden itibaren fiyat ayarlamaları yapacağız. Fiyatları düşük tutmak ve sizin üzerinizdeki etkiyi en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.